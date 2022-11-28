Херсонець у Луцьку відкрив ветеринарну клініку. ФОТО. ВІДЕО

Тарас Савченко працює в Луцьку ветеринаром. На кредитні кошти відкрив власну клініку, аби працювати разом із дружиною Дар'єю і допомагати тваринам.



Як розповів



"Ми на Пасху виїздили з Херсону. Це останній день, коли можна було виїхати. Окупанти всі п'яні були, веселі і якось ми полями проїхали нормально. Ми виїхали зранку, ті, хто за нами виїхав в обід, вже проїхати не змогли", – каже переселенець.



У Херсоні Тарас Савченко теж працював ветеринаром. У клініці, яка розташовувалася в центрі міста, під час війни стало небезпечно, тож переважно ходив на виклики до херсонців додому. За час окупації ветеринар врятував не одну тварину, яка постраждала від війни. Говорить: дуже багато тварин у Херсоні постраждали психологічно.



"Це собаки, які перестали реагувати на власників. В когось розвивалися епілептичні припадки, в когось ще щось. Снарядом було поранило собачку. Там не зовсім зрозуміло було, що з нею, потім знайшли в неї осколок і витягнули", – розповів чоловік.



Після переїзду в Луцьку Тарас Савченко з часом відкрив свою ветклініку за кредитні гроші, де зараз працюють удвох із дружиною. Серед відвідувачів – батьки Дар'ї Савченко, які привели трирічну таксу на щеплення від сказу. Сергій і Тамара Голубинські переїхали з-під Бахмута в червні.



"Ось якраз між Соледаром і Бахмутом. Параскавеєвка, там шахта соляна. Поки не були під окупацією. Квартира вже не ціла. Люди, які там живуть поки не відповідають. Поки зв'язку немає. Дуже тяжко переїздили, попутками, але переїхали. А що зробиш?" – зазначив Сергій Голубинський.



Під час морозів у своїй ветклініці ветеринар прихистив бездомного кота. Каже: тварина була хвора, і за кілька днів більш-менш одужала. "Він тут три дні пожив, більш-менш оклигав. Його випустили назад, він оклигав. Другий раз його прихистили, ну, відповідно, він вже залишився", – каже чоловік.



Зараз також у клініці виходжує трьох двомісячних цуциків, яких Тарас Савченко теж знайшов на вулиці.



До Луцька з Херсона переїхав і батько Тараса Савченка – Володимир Савченко. Чоловік також є власником пса. Говорить: коли евакуювалися, то виїжджали невеликим легковим авто, у якому було троє дорослих людей, три собаки і два коти.



Свого домашнього улюбленця "Мака" Володимир спершу збирався віддати, бо в Луцьку переселенцю з ним було тяжко, однак зробити цього не зміг. "Ця собака – це член сім'ї. Ну це неможливо", – сказав херсонець.



У Луцьку ветеринар Тарас Савченко мав і незвичних пацієнтів. З його слів, вперше за роки роботи принесли на прийом єнота, якого потрібно було постригти.



"У квартирі живе, він зовсім ручний. Я так зрозумів, що його знайшли. Ми його тільки відпустили, він одразу за власника за ногу і виглядає. Такий він прикольний", – говорить ветеринар.



Нині розвитком свого бізнесу херсонець задоволений. Спершу, говорить чоловік, переживав, що в Луцьку не вдасться відновити професійну діяльність, однак радіє, що все склалося добре. Чи повернеться його родина до Херсону – Тарас Савченко поки не знає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенець із Херсонапрацює в Луцьку ветеринаром. На кредитні кошти відкрив власну клініку, аби працюватиіз дружиною Дар'єю і допомагати тваринам.Як розповів Суспільному чоловік, на Волинь подружжя приїхало у квітні. В окупованому рідному Херсоні прожили майже два місяці."Ми на Пасху виїздили з Херсону. Це останній день, коли можна було виїхати. Окупанти всі п'яні були, веселі і якось ми полями проїхали нормально. Ми виїхали зранку, ті, хто за нами виїхав в обід, вже проїхати не змогли", – каже переселенець.У Херсоні Тарас Савченко теж працював ветеринаром. У клініці, яка розташовувалася в центрі міста, під час війни стало небезпечно, тож переважно ходив на виклики до херсонців додому. За час окупації ветеринар врятував не одну тварину, яка постраждала від війни. Говорить: дуже багато тварин у Херсоні постраждали психологічно."Це собаки, які перестали реагувати на власників. В когось розвивалися епілептичні припадки, в когось ще щось. Снарядом було поранило собачку. Там не зовсім зрозуміло було, що з нею, потім знайшли в неї осколок і витягнули", – розповів чоловік.Після переїзду в Луцьку Тарас Савченко з часом відкрив свою ветклініку за кредитні гроші, де зараз працюють удвох із дружиною. Серед відвідувачів – батьки Дар'ї Савченко, які привели трирічну таксу на щеплення від сказу.переїхали з-під Бахмута в червні."Ось якраз між Соледаром і Бахмутом. Параскавеєвка, там шахта соляна. Поки не були під окупацією. Квартира вже не ціла. Люди, які там живуть поки не відповідають. Поки зв'язку немає. Дуже тяжко переїздили, попутками, але переїхали. А що зробиш?" – зазначив Сергій Голубинський.Під час морозів у своїй ветклініці ветеринар прихистив бездомного кота. Каже: тварина була хвора, і за кілька днів більш-менш одужала. "Він тут три дні пожив, більш-менш оклигав. Його випустили назад, він оклигав. Другий раз його прихистили, ну, відповідно, він вже залишився", – каже чоловік.Зараз також у клініці виходжує трьох двомісячних цуциків, яких Тарас Савченко теж знайшов на вулиці.До Луцька з Херсона переїхав і батько Тараса Савченка –. Чоловік також є власником пса. Говорить: коли евакуювалися, то виїжджали невеликим легковим авто, у якому було троє дорослих людей, три собаки і два коти.Свого домашнього улюбленця "Мака" Володимир спершу збирався віддати, бо в Луцьку переселенцю з ним було тяжко, однак зробити цього не зміг. "Ця собака – це член сім'ї. Ну це неможливо", – сказав херсонець.У Луцьку ветеринар Тарас Савченко мав і незвичних пацієнтів. З його слів, вперше за роки роботи принесли на прийом єнота, якого потрібно було постригти."У квартирі живе, він зовсім ручний. Я так зрозумів, що його знайшли. Ми його тільки відпустили, він одразу за власника за ногу і виглядає. Такий він прикольний", – говорить ветеринар.Нині розвитком свого бізнесу херсонець задоволений. Спершу, говорить чоловік, переживав, що в Луцьку не вдасться відновити професійну діяльність, однак радіє, що все склалося добре. Чи повернеться його родина до Херсону – Тарас Савченко поки не знає.

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