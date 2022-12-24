У ЗСУ розповіли, чи можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби
Сьогодні, 17:46
Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані.
Про це повідомили у Military Media Center.
Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.
"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — зазначив полковник Роман Горбач.
Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.
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Про це повідомили у Military Media Center.
Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.
"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — зазначив полковник Роман Горбач.
Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.
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