У ЗСУ розповіли, чи можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби





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Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.



"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — зазначив полковник Роман Горбач.



Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані.Про це повідомили у Military Media Center.Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковнику коментарі розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарняними комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я."Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — зазначив полковник Роман Горбач.Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

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