Уночі значна частина Луцька залишиться без світла

Уночі значна частина Луцька залишиться без світла
В четвер, 2 лютого, з 01:00 до 03:00 буде знеструмлено частину Луцька.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” вночі з 01:00 до 03:00 частково припинить електропостачання району Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, проспекту Відродження та деяких інших вулиць міста.

Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання та виконуються «Волиньобленерго» у нічний час з метою зменшення впливу знеструмлень на споживачів.

"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у Волиньобленерго.

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Теги: Луцьк, світло
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