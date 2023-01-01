Уночі значна частина Луцька залишиться без світла





Про це



Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” вночі з 01:00 до 03:00 частково припинить електропостачання району Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, проспекту Відродження та деяких інших вулиць міста.



Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання та виконуються «Волиньобленерго» у нічний час з метою зменшення впливу знеструмлень на споживачів.



"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у Волиньобленерго.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В четвер, 2 лютого, з 01:00 до 03:00 буде знеструмлено частину Луцька.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” вночі з 01:00 до 03:00 частково припинить електропостачання району Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, проспекту Відродження та деяких інших вулиць міста.Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання та виконуються «Волиньобленерго» у нічний час з метою зменшення впливу знеструмлень на споживачів."Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у Волиньобленерго.

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