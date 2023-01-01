Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
У четвер, 2 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +2°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових, – ЗМІ
Сьогодні, 19:19
Уночі значна частина Луцька залишиться без світла
Сьогодні, 19:02
Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
31 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
30 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
29 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
28 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Сьогодні, 20:18
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових, – ЗМІ
Сьогодні, 19:19
 0
Уночі значна частина Луцька залишиться без світла
Сьогодні, 19:02
 0
Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8