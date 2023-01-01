Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер, 2 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 1-3° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 1-3° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +2°.
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