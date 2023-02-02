Де на Волині 2 лютого не буде світла. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

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Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 02.02.2023 є критично низькою та становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районах обслуговування філій товариства.
Час відключення/увімкнення згідно графіку на 02.02.2023 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки відключень – за посиланням.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районах обслуговування філій товариства.
Час відключення/увімкнення згідно графіку на 02.02.2023 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки відключень – за посиланням.
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