Де на Волині 2 лютого не буде світла. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині 2 лютого не буде світла. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 02.02.2023 є критично низькою та становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районах обслуговування філій товариства.

Час відключення/увімкнення згідно графіку на 02.02.2023 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Графіки відключень – за посиланням.

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Теги: Волинь, графік відключень
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