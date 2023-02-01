У Міноборони відреагували на оголошення підозри своїм екс-посадовцям





"Міністерство оборони демонструє відкритість та прозорість у своїй діяльності та всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних заходів. З приводу інформації щодо оголошення підозри колишнім посадовцям системи Міністерства оборони України слід наголосити, що у оборонному відомстві, зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки", - сказано в повідомленні на сайті Міноборони.



У відомстві переконують, що сповідують нульову толерантність до корупції і у випадку підтвердження фактів, уповноважені органи надають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення.



В Міноборони зазначили, що у грудні 2022 року був відсторонений від обов’язків, а в січні 2023 року звільнений з посади Богдана Хмельницького.



Також зазначають, що 24 січня 2023 року відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України заступника міністра оборони України було звільнено з посади. Йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони відреагували на оголошення підозри колишнім посадовцям міністерства."Міністерство оборони демонструє відкритість та прозорість у своїй діяльності та всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних заходів. З приводу інформації щодо оголошення підозри колишнім посадовцям системи Міністерства оборони України слід наголосити, що у оборонному відомстві, зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки", - сказано в повідомленні на сайті Міноборони.У відомстві переконують, що сповідують нульову толерантність до корупції і у випадку підтвердження фактів, уповноважені органи надають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення.В Міноборони зазначили, що у грудні 2022 року був відсторонений від обов’язків, а в січні 2023 року звільнений з посади виконуючий обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Прізвище не називається, але йдеться проТакож зазначають, що 24 січня 2023 року відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України заступника міністра оборони України було звільнено з посади. Йдеться про

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