Добрі новини від ВолиньPost за 1 лютого
Сьогодні, 23:17
Щоразу тішимось, коли добрих новин багато. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні, 1 лютого, ми писали про таке:
Волиняни колядками, щедрівками і віншуваннями зібрали для ЗСУ понад 215 тисяч гривень
Жительки сіл Камінь-Каширщини вирішили допомогти для захисників України. Більшість волинян збирали кошти за допомогою творчості – колядуючи, щедруючи та прославляючи Бога.
Яким чином вдалося назбирати таку чималу суму, розповідає газета "Полісся".
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У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про необхідність збільшити підтримку Києва. Ідеться не тільки про військову підтримку, а й про відбудову України після воєнних дій.
Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики
У складі збірної команди Волинської області взяла участь вихованка КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» Руфіна Котік. Дівчина посіла 3 місце з бігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер Петро Карпук.
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Збройні сили України за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб,
- танків - 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,
- РСЗВ - 458 (+4) од.,
- засобів ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,
- спеціальної техніки - 200 (+0).
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Лікарі Ковельського МТМО повернули до життя пацієнта з гострим інфарктом міокарда та кардіогенним шоком. Хворого успішно прооперували. Він почувається добре та уже виписаний додому.
Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО
29-річний соліст Волинського народного хору, переможець багатьох конкурсів та фестивалів Юрій Литвинюк став нацгвардійцем. Коломийки про росіян у його виконанні набрали мільйони переглядів та, як кажуть побратими, нині підтримують на позиціях бойовий дух.
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Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО
Капітан Георгій Крушельницький з Ковеля повернувся з російського полон в Україну у рамках обміну 31 грудня.
Військовий розповів, що вдома його чекали дружина з донькою та батьки.
«Я писав листи, проте не був впевненим, що їх відправлять. Багато з них не потрапляли до своїх адресатів. Мій дружина отримала лише через два з половиною місяці, тому рідні знали, де я знаходжусь», – поділився Георгій Миколайович.
Міський голова Ковеля Ігор Чайка подякував захиснику України за сміливість та силу духу. Також запевнив, що міська влада завжди готова надати ковельчанину підтримку та допомогу.
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Відомий волинський журналіст Мирослав Ватащук вже багато років поспіль поєднує роботу медійника із волонтерством. Щоправда, слово «поспіль» якраз у контексті його журналістської діяльності має нюанси. Бо неодноразово Мирослав ішов із журналістики у інші сфери діяльності, але щоразу повертався.
«Журналістика – таки наркотик. Більше 10 років відмовляюся від керівних посад у ЗМІ, декілька разів навіть кардинально рубав гордіїв вузол: звільнявся з усіх робіт у ЗМІ та працевлаштовувався в іншій галузі. Але таки однаково повертався до медіа», – днями написав Мирослав на своїй сторінці у соцмережі.
Ми розпитали у журналіста, як поєднувати роботу і місію, як залучити сотні людей до свого проєкту і за 8 місяців зібрати понад 3 мільйони гривень для потреб війська.
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Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф –найкращий у догоспітальному лікуванні інсульту. Він здобув «платину» у премії EMS Angels Awards. Цю нагороду вручають лікарям за високі досягнення у догоспітальному лікуванні інсульту.
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Волиняни колядками, щедрівками і віншуваннями зібрали для ЗСУ понад 215 тисяч гривень
Жительки сіл Камінь-Каширщини вирішили допомогти для захисників України. Більшість волинян збирали кошти за допомогою творчості – колядуючи, щедруючи та прославляючи Бога.
Яким чином вдалося назбирати таку чималу суму, розповідає газета "Полісся".
Натисніть на заголовок, аби прочитати новину
У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про необхідність збільшити підтримку Києва. Ідеться не тільки про військову підтримку, а й про відбудову України після воєнних дій.
Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики
У складі збірної команди Волинської області взяла участь вихованка КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» Руфіна Котік. Дівчина посіла 3 місце з бігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер Петро Карпук.
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Збройні сили України за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб,
- танків - 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,
- РСЗВ - 458 (+4) од.,
- засобів ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,
- спеціальної техніки - 200 (+0).
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Лікарі Ковельського МТМО повернули до життя пацієнта з гострим інфарктом міокарда та кардіогенним шоком. Хворого успішно прооперували. Він почувається добре та уже виписаний додому.
Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО
29-річний соліст Волинського народного хору, переможець багатьох конкурсів та фестивалів Юрій Литвинюк став нацгвардійцем. Коломийки про росіян у його виконанні набрали мільйони переглядів та, як кажуть побратими, нині підтримують на позиціях бойовий дух.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО
Капітан Георгій Крушельницький з Ковеля повернувся з російського полон в Україну у рамках обміну 31 грудня.
Військовий розповів, що вдома його чекали дружина з донькою та батьки.
«Я писав листи, проте не був впевненим, що їх відправлять. Багато з них не потрапляли до своїх адресатів. Мій дружина отримала лише через два з половиною місяці, тому рідні знали, де я знаходжусь», – поділився Георгій Миколайович.
Міський голова Ковеля Ігор Чайка подякував захиснику України за сміливість та силу духу. Також запевнив, що міська влада завжди готова надати ковельчанину підтримку та допомогу.
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Відомий волинський журналіст Мирослав Ватащук вже багато років поспіль поєднує роботу медійника із волонтерством. Щоправда, слово «поспіль» якраз у контексті його журналістської діяльності має нюанси. Бо неодноразово Мирослав ішов із журналістики у інші сфери діяльності, але щоразу повертався.
«Журналістика – таки наркотик. Більше 10 років відмовляюся від керівних посад у ЗМІ, декілька разів навіть кардинально рубав гордіїв вузол: звільнявся з усіх робіт у ЗМІ та працевлаштовувався в іншій галузі. Але таки однаково повертався до медіа», – днями написав Мирослав на своїй сторінці у соцмережі.
Ми розпитали у журналіста, як поєднувати роботу і місію, як залучити сотні людей до свого проєкту і за 8 місяців зібрати понад 3 мільйони гривень для потреб війська.
Аби прочитати повністю, натисність на заголовок
Волинська «екстренка» – найкраща в Україні у догоспітальному лікуванні інсульту
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф –найкращий у догоспітальному лікуванні інсульту. Він здобув «платину» у премії EMS Angels Awards. Цю нагороду вручають лікарям за високі досягнення у догоспітальному лікуванні інсульту.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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