2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" депутат Луцькради Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).
Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, здоров’я, довголіття, радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, здоров’я, довголіття, радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Чернігівщині окупанти обстріляли село: 4 людей загинули
Сьогодні, 01:00
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: 2 загиблих і 7 поранених
01 лютий, 23:56
Добрі новини від ВолиньPost за 1 лютого
01 лютий, 23:17
Медіа