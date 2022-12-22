Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: 2 загиблих і 7 поранених

Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: 2 загиблих і 7 поранених
Увечері у п’ятницю, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби – розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди.
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: 2 загиблих і 7 поранених

Очільник ОВА повідомив що поки відомо про щонайменше двох загиблих і семеро поранених.


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Теги: Краматорськ, обстріли, Росія
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