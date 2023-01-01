На Чернігівщині окупанти обстріляли село: 4 людей загинули

На Чернігівщині окупанти обстріляли село: 4 людей загинули
У Чернігівській області через обстріл села Єліне загинуло четверо людей, ще одна отримала поранення. Це сталося після попадання міни у льох, де переховувались люди.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус в телеграмі у середу, 1 лютого.

«Внаслідок влучення міни (120 мм) у льох приватного будинку загинули чотири місцеві жителі», - написав він.

Крім того, за словами Чауса, ще одна людина отримала поранення. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.

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