РФ намагається прорвати оборону на Сході, – Маляр
Сьогодні, 02:00
Росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.
За її словами, на східному фронті тривають тяжкі бої. Росіяни намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямі.
"Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Що це означає простими словами? Йде війна. Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - розповіла Маляр.
Вона наголосила, що українські військові захищають кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні.
"Кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу - це ще один героїчний день, що наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Але шлях до перемоги - це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", - додала заступник міністра оборони.
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Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.
За її словами, на східному фронті тривають тяжкі бої. Росіяни намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямі.
"Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Що це означає простими словами? Йде війна. Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - розповіла Маляр.
Вона наголосила, що українські військові захищають кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні.
"Кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу - це ще один героїчний день, що наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Але шлях до перемоги - це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", - додала заступник міністра оборони.
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