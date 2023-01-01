Фінансова підтримка фермерів під час війни: на Волині за рік освоїли 90 мільйонів. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Юрченко.



Програма фінансувалась за європейські гроші. За показниками минулого року Волинь увійшла до трійки областей, аграрії якої найбільше користувалися цією грошовою допомогою.



"В нас на сьогодні зареєстровано майже шість тисяч людей в Державний аграрний реєстр. На сьогодні ми працюємо і з власниками одноосібних сільськогосподарських господарств і тергромадами", – говорить Юрій Юрченко.



Віктор Бошель – один із тих, хто отримав безповоротну фінансову допомогу від держави. За ці гроші, каже господар, купив міндобриво, засоби захисту рослин і заготовив силос для худоби.



"На той момент у нас було 26 корів, ми отримали на велику рогату худобу. Допомога була дуже потрібною і вчасною, бо війна внесла свої корективи у ведення сільського господарства", – говорить голова сімейного фермерського господарства.



Безповоротну фінансову допомогу змогли також отримати аграрії, які обробляють від одного до 120 гектарів сільгоспугідь. Згідно із критеріями програми, каже фермер, 3 100 гривень виділяли на гектар землі та 5 300 гривень на кожну корову.



Жителька села Пустомити Наталія Рихнюк у господарстві тримає дві корови і теличку. Жінка розповіла: утримувати худобу стало важче, а під критерії державної програми з підтримки українських фермерів, вона не потрапила.



За словами Юрія Юрченка, на Волині працюють понад тисяча господарів, які підпадають під державну дотацію. Тому аграрії сподіваються, що ця програма працюватиме й цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад три тисячі волинських фермерів освоїли торік 90 мільйонів гривень через Державний аграрний реєстр.Про це розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвиткуПрограма фінансувалась за європейські гроші. За показниками минулого року Волинь увійшла до трійки областей, аграрії якої найбільше користувалися цією грошовою допомогою."В нас на сьогодні зареєстровано майже шість тисяч людей в Державний аграрний реєстр. На сьогодні ми працюємо і з власниками одноосібних сільськогосподарських господарств і тергромадами", – говорить Юрій Юрченко.– один із тих, хто отримав безповоротну фінансову допомогу від держави. За ці гроші, каже господар, купив міндобриво, засоби захисту рослин і заготовив силос для худоби."На той момент у нас було 26 корів, ми отримали на велику рогату худобу. Допомога була дуже потрібною і вчасною, бо війна внесла свої корективи у ведення сільського господарства", – говорить голова сімейного фермерського господарства.Безповоротну фінансову допомогу змогли також отримати аграрії, які обробляють від одного до 120 гектарів сільгоспугідь. Згідно із критеріями програми, каже фермер, 3 100 гривень виділяли на гектар землі та 5 300 гривень на кожну корову.Жителька села Пустомитиу господарстві тримає дві корови і теличку. Жінка розповіла: утримувати худобу стало важче, а під критерії державної програми з підтримки українських фермерів, вона не потрапила.За словами Юрія Юрченка, на Волині працюють понад тисяча господарів, які підпадають під державну дотацію. Тому аграрії сподіваються, що ця програма працюватиме й цього року.

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