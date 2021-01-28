Хлопцям, які влаштовували скандальні вечірки у Києві, оголосили про підозру

Хлопцям, які влаштовували скандальні вечірки у Києві, оголосили про підозру
Поліцейські 1 лютого розпочали кримінальне провадження після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео "п'яних" вечірок. На них молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат. 1 лютого до помешкання хлопців у Києві прийшли із обшуками.

Про це пише Суспільне.

Як повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області, поліцейські вже з'ясували особи підозрюваних і місця їхнього перебування.

Оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими провели обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах у Києві та ще одному регіоні.

Адвокатка та правозахисниця “ЮрФем” Оксана Копійчук у коментарі виданню ZMINA зазначила, що на відео, які ширяться мережею, хлопці, користуючись алкогольним або наркотичним сп’янінням дівчат, вчиняють сексуальне насильство, що є злочином проти статевої свободи та недоторканості особи.

"Проте тут варто розуміти, що кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство), та 154 (примушування до вступу в статевий зв’язок), це кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення. Тобто в цьому випадку обов’язково спочатку має бути заява потерпілої про злочин", – зазначила експертка.

Беручи до уваги створення відео, їх розповсюдження мережею, та зміст даних відео, Копійчук вважає, що дані дії можуть кваліфікуватися за статтею 301 і, статтею 301-2 і і за статтею 307 і ККУ, що не є провадженням у формі приватного обвинувачення. Відтак, розслідування щодо таких дій може бути розпочате за відсутності заяви потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підозра, Київ, Ксанакс, вечірки, дівчата, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
344 день війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 лютого
Сьогодні, 08:55
Зеленський прокоментував обшуки у посадовців і затримання молодиків, які знущалися з дівчат. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
Хлопцям, які влаштовували скандальні вечірки у Києві, оголосили про підозру
Сьогодні, 07:45
Які товари Україна найбільше експортувала у 2022 році
Сьогодні, 06:16
Фінансова підтримка фермерів під час війни: на Волині за рік освоїли 90 мільйонів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Схожі новини
Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами
01 лютий, 12:11
Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру Трьом волинянам, які збували психотропи в особливо великих розмірах, повідомили про підозру
28 січень, 2021, 21:19
Вбивство двох дівчат у Києві: волинянину та його 19-річній спільниці «світить» довічне Вбивство двох дівчат у Києві: волинянину та його 19-річній спільниці «світить» довічне
17 червень, 2020, 11:18
У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив
03 квітень, 2019, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках, – Резніков
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 2 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
344 день війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 2 лютого
Сьогодні, 08:55
 0
Зеленський прокоментував обшуки у посадовців і затримання молодиків, які знущалися з дівчат. ВІДЕО
Сьогодні, 08:11
 0
Хлопцям, які влаштовували скандальні вечірки у Києві, оголосили про підозру
Сьогодні, 07:45
 0
Медіа
відео
1/8