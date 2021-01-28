Хлопцям, які влаштовували скандальні вечірки у Києві, оголосили про підозру





Про це пише



Як повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області, поліцейські вже з'ясували особи підозрюваних і місця їхнього перебування.



Оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими



Адвокатка та правозахисниця “ЮрФем” Оксана Копійчук у коментарі виданню ZMINA зазначила, що на відео, які ширяться мережею, хлопці, користуючись алкогольним або наркотичним сп’янінням дівчат, вчиняють сексуальне насильство, що є злочином проти статевої свободи та недоторканості особи.



"Проте тут варто розуміти, що кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство), та 154 (примушування до вступу в статевий зв’язок), це кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення. Тобто в цьому випадку обов’язково спочатку має бути заява потерпілої про злочин", – зазначила експертка.



Беручи до уваги створення відео, їх розповсюдження мережею, та зміст даних відео, Копійчук вважає, що дані дії можуть кваліфікуватися за статтею 301 і, статтею 301-2 і і за статтею 307 і ККУ, що не є провадженням у формі приватного обвинувачення. Відтак, розслідування щодо таких дій може бути розпочате за відсутності заяви потерпілої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські 1 лютого розпочали кримінальне провадження після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео "п'яних" вечірок. На них молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат. 1 лютого до помешкання хлопців у Києві прийшли із обшуками.Про це пише Суспільне Як повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області, поліцейські вже з'ясували особи підозрюваних і місця їхнього перебування.Оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими провели обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах у Києві та ще одному регіоні.Адвокатка та правозахисниця “ЮрФем”у коментарі виданню ZMINA зазначила, що на відео, які ширяться мережею, хлопці, користуючись алкогольним або наркотичним сп’янінням дівчат, вчиняють сексуальне насильство, що є злочином проти статевої свободи та недоторканості особи."Проте тут варто розуміти, що кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство), та 154 (примушування до вступу в статевий зв’язок), це кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення. Тобто в цьому випадку обов’язково спочатку має бути заява потерпілої про злочин", – зазначила експертка.Беручи до уваги створення відео, їх розповсюдження мережею, та зміст даних відео, Копійчук вважає, що дані дії можуть кваліфікуватися за статтею 301 і, статтею 301-2 і і за статтею 307 і ККУ, що не є провадженням у формі приватного обвинувачення. Відтак, розслідування щодо таких дій може бути розпочате за відсутності заяви потерпілої.

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