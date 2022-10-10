Які товари Україна найбільше експортувала у 2022 році
Сьогодні, 06:16
Відтак, у 2022 році Україна найбільше експортувала кукурудзу, а імпортувала – нафту та нафтопродукти. Але попри війну та припинення зовнішньої торгівлі, частка Росії в експорті до України ще досі складає чималий відсоток.
Про це пише 24 канал.
За даними Державної митної служби, Україна найбільше у 2022 році експортувала кукурудзу – на 5,9 мільярда доларів.
На другому місці соняшникова, сафлорова або бавовняна олія – 5,5 мільярда доларів. А на третьому – руди та концентратні залізні на суму 2,9 мільярда.
Цікаво, що пшениця зайняла лише четверте місце. І її частка в експорті становить 2,7 мільярда доларів. Ріпаку продали на 1,5 мільярда доларів, а ізольовані проводи, кабелі та інші залізні електричні провідники – на 1,3 мільярда.
Основним товаром імпорту стала нафта та нафтопродукти – на 8,8 мільярда доларів. Ці товари Україна найбільше завозила з Індії – 12%. А от нафтові гази – з Росії.
Частка країни-агресорки в експорті до України в категорії нафтопродуктів становить 65% (гази нафтові), а вугілля – 37%.
Відтак, решта 5 найбільших товарів імпорту становить:
- гази нафтові ввезли на 6,2 мільярда доларів,
- транспортні засоби – 2,9 мільярда доларів,
- лікарські засоби – 1,6 мільярда доларів,
- вугілля кам'яне, антрацит – 1,2 мільярда доларів,
- телефонні або телеграфні електричні апарати, відеотелефони – 1 мільярд доларів
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Про це пише 24 канал.
За даними Державної митної служби, Україна найбільше у 2022 році експортувала кукурудзу – на 5,9 мільярда доларів.
На другому місці соняшникова, сафлорова або бавовняна олія – 5,5 мільярда доларів. А на третьому – руди та концентратні залізні на суму 2,9 мільярда.
Цікаво, що пшениця зайняла лише четверте місце. І її частка в експорті становить 2,7 мільярда доларів. Ріпаку продали на 1,5 мільярда доларів, а ізольовані проводи, кабелі та інші залізні електричні провідники – на 1,3 мільярда.
Основним товаром імпорту стала нафта та нафтопродукти – на 8,8 мільярда доларів. Ці товари Україна найбільше завозила з Індії – 12%. А от нафтові гази – з Росії.
Частка країни-агресорки в експорті до України в категорії нафтопродуктів становить 65% (гази нафтові), а вугілля – 37%.
Відтак, решта 5 найбільших товарів імпорту становить:
- гази нафтові ввезли на 6,2 мільярда доларів,
- транспортні засоби – 2,9 мільярда доларів,
- лікарські засоби – 1,6 мільярда доларів,
- вугілля кам'яне, антрацит – 1,2 мільярда доларів,
- телефонні або телеграфні електричні апарати, відеотелефони – 1 мільярд доларів
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