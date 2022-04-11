Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО

Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури Укроборонпрому.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.
Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО

Крім цього, зловмисник готував «звіти» для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці.

Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.
Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО

Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони рф.

Про одержані дані російський посадовець інформував представників воєнної розвідки країни-агресора.

Під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співробітник Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. ФОТО

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Теги: СБУ, Укроборонпром, розвідка
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