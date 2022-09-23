Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку





Про це розповів у міжрегіональному марафоні "Іван Люсак.



Програма із обміну ламп в обласному центрі стартувала 30 січня.



"Попит зростає. В перший день ми замінили орієнтовно тисячу ламп. Вчора, 31 січня, вже було обміняно сім із половиною тисяч ламп. Думаю сьогодні буде більше 10 тисяч", – зазначив Іван Люсак.



Здійснити обмін ламп у Луцьку можна на 18 відділеннях Укрпошти. Керівник Волинської дирекції додав, що обміняти можна не більше п'яти ламп. Старі, які здають волинянин, мають бути в робочому стані.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 лютого на поштових відділеннях лучани обміняли вісім із половиною тисяч ламп розжарювання на нові, енергоощадні.Про це розповів у міжрегіональному марафоні " Суспільне . Спротив" керівник Волинської дирекції УкрпоштиПрограма із обміну ламп в обласному центрі стартувала 30 січня."Попит зростає. В перший день ми замінили орієнтовно тисячу ламп. Вчора, 31 січня, вже було обміняно сім із половиною тисяч ламп. Думаю сьогодні буде більше 10 тисяч", – зазначив Іван Люсак.Здійснити обмін ламп у Луцьку можна на 18 відділеннях Укрпошти. Керівник Волинської дирекції додав, що обміняти можна не більше п'яти ламп. Старі, які здають волинянин, мають бути в робочому стані.Нагадаємо, що на Волині стартував обмін ламп

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