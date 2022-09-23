Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку

Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Станом на 1 лютого на поштових відділеннях лучани обміняли вісім із половиною тисяч ламп розжарювання на нові, енергоощадні.

Про це розповів у міжрегіональному марафоні "Суспільне. Спротив" керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак.

Програма із обміну ламп в обласному центрі стартувала 30 січня.

"Попит зростає. В перший день ми замінили орієнтовно тисячу ламп. Вчора, 31 січня, вже було обміняно сім із половиною тисяч ламп. Думаю сьогодні буде більше 10 тисяч", – зазначив Іван Люсак.

Здійснити обмін ламп у Луцьку можна на 18 відділеннях Укрпошти. Керівник Волинської дирекції додав, що обміняти можна не більше п'яти ламп. Старі, які здають волинянин, мають бути в робочому стані.

Нагадаємо, що на Волині стартував обмін ламп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лампи, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових, – ЗМІ
Сьогодні, 19:19
Уночі значна частина Луцька залишиться без світла
Сьогодні, 19:02
Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
На Волині стартував обмін ламп: як це працює На Волині стартував обмін ламп: як це працює
Сьогодні, 13:11
«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО «Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО
23 вересень, 2022, 21:18
Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція
06 серпень, 2019, 19:47
На Брищенському полігоні небезпечні лампи хотіли просто закопати На Брищенському полігоні небезпечні лампи хотіли просто закопати
11 вересень, 2016, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Сьогодні, 20:18
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових, – ЗМІ
Сьогодні, 19:19
 0
Уночі значна частина Луцька залишиться без світла
Сьогодні, 19:02
 0
Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8