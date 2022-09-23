Скільки ламп розжарювання на LED уже обміняли у Луцьку
Сьогодні, 20:18
Станом на 1 лютого на поштових відділеннях лучани обміняли вісім із половиною тисяч ламп розжарювання на нові, енергоощадні.
Про це розповів у міжрегіональному марафоні "Суспільне. Спротив" керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак.
Програма із обміну ламп в обласному центрі стартувала 30 січня.
"Попит зростає. В перший день ми замінили орієнтовно тисячу ламп. Вчора, 31 січня, вже було обміняно сім із половиною тисяч ламп. Думаю сьогодні буде більше 10 тисяч", – зазначив Іван Люсак.
Здійснити обмін ламп у Луцьку можна на 18 відділеннях Укрпошти. Керівник Волинської дирекції додав, що обміняти можна не більше п'яти ламп. Старі, які здають волинянин, мають бути в робочому стані.
Нагадаємо, що на Волині стартував обмін ламп.
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Про це розповів у міжрегіональному марафоні "Суспільне. Спротив" керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак.
Програма із обміну ламп в обласному центрі стартувала 30 січня.
"Попит зростає. В перший день ми замінили орієнтовно тисячу ламп. Вчора, 31 січня, вже було обміняно сім із половиною тисяч ламп. Думаю сьогодні буде більше 10 тисяч", – зазначив Іван Люсак.
Здійснити обмін ламп у Луцьку можна на 18 відділеннях Укрпошти. Керівник Волинської дирекції додав, що обміняти можна не більше п'яти ламп. Старі, які здають волинянин, мають бути в робочому стані.
Нагадаємо, що на Волині стартував обмін ламп.
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