Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці
Сьогодні, 16:12
Кабінет міністрів призначив в.о. голови Державної митної служби України на Сергія Звягінцева.
Про це передає УНН.
“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича”, — повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України звільнив керівний склад митниці, зокрема, в.о. голови Державної митної служби України В'ячеслава Демченка.
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Про це передає УНН.
“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича”, — повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України звільнив керівний склад митниці, зокрема, в.о. голови Державної митної служби України В'ячеслава Демченка.
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