Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці

Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці
Кабінет міністрів призначив в.о. голови Державної митної служби України на Сергія Звягінцева.

Про це передає УНН.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича”, — повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України звільнив керівний склад митниці, зокрема, в.о. голови Державної митної служби України В'ячеслава Демченка.

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Теги: Держмитниця, очільник
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