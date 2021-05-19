Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці

Сергія Звягінцева.



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“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича”, — повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.



Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів призначив в.о. голови Державної митної служби України наПро це передає УНН “Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича”, — повідомив представник уряду в парламентіНагадаємо, що народний депутатповідомив, що Кабінет міністрів України звільнив керівний склад митниці , зокрема, в.о. голови Державної митної служби України В'ячеслава Демченка.

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