Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко

Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко
Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка та двох його заступників.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його заступники - Щуцький та Черкаський", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво митниці звільнять.

Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".

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Теги: Митниця, звільнення, Кабмін
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