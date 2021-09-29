Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко

В'ячеслава Демченка та двох його заступників.



Про це Олексій Гончаренко.



"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його заступники - Щуцький та Черкаський", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні



Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужбита двох його заступників.Про це повідомив народний депутат"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його заступники - Щуцький та Черкаський", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, сьогодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво митниці звільнять Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".

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