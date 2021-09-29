Кабмін звільнив керівний склад митниці, – Гончаренко
Сьогодні, 15:08
Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка та двох його заступників.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його заступники - Щуцький та Черкаський", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво митниці звільнять.
Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".
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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його заступники - Щуцький та Черкаський", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво митниці звільнять.
Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".
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