СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»

СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»
Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Встановили, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» - нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»

Співробітники СБУ та БЕБ перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, Укрнафта
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