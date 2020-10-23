Сьогодні звільнять усе керівництво української митниці, – Арахамія

Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.



«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.



За його словами сьогодні йдеться про таке:



- обшуки у Податковій;

- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

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- ціла серія негласних слідчих дій;

- обшуки у Авакова;

- обшуки у Столара;

- звільнення всього керівного складу митниці.



«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народузаявив про звільнення всього керівного складу митниці.«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.За його словами сьогодні йдеться про таке:- обшуки у Податковій;- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони; обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;- ціла серія негласних слідчих дій;- обшуки у Столара;- звільнення всього керівного складу митниці.«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.

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