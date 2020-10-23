Сьогодні звільнять усе керівництво української митниці, – Арахамія

Сьогодні звільнять усе керівництво української митниці, – Арахамія
У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.

За його словами сьогодні йдеться про таке:

- обшуки у Податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
- обшуки у Коломойського по «Укрнафті»;
- ціла серія негласних слідчих дій;
- обшуки у Авакова;
- обшуки у Столара;
- звільнення всього керівного складу митниці.

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.


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Теги: митниця, звільнення, Арахамія
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