На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області

Демянишина Василя Станіславовича.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Житель Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.



Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: ‎(067) 297 3273 або 102.



Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розшукують 31–річного мешканця Райгородської територіальної громадиПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Житель Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: ‎(067) 297 3273 або 102.Конфіденційність гарантують.

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