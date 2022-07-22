На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області

На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
Співробітники Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розшукують 31–річного мешканця Райгородської територіальної громади Демянишина Василя Станіславовича.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Житель Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: ‎(067) 297 3273 або 102.

Конфіденційність гарантують.

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Теги: розшук, Вінницька область, злочинець, Волинь, поліція
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