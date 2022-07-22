На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
Сьогодні, 12:28
Співробітники Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розшукують 31–річного мешканця Райгородської територіальної громади Демянишина Василя Станіславовича.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Житель Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (067) 297 3273 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Житель Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (067) 297 3273 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника
Сьогодні, 12:41
Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення
Сьогодні, 12:40
На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
Сьогодні, 12:28
Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами
Сьогодні, 12:11
Медіа