Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника

Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника
Газорозподільна компанія «Волиньгаз» нагадує клієнтам про передачу показань лічильника газу своїх осель. Їх потрібно надіслати з 1 по 5 лютого відповідно до Кодексу газорозподільних мереж.

Вчасно передати показання – означає отримати рахунок відповідно до споживання газу.

Робити це треба щомісяця та головне вчасно, тоді споживач уникне визначення обсягів спожитого газу розрахунковим методом. За допомогою зручних онлайн-сервісів 104.ua подати показання можна з будь–якої точки світу. Допомогти своїм рідним, близьким чи сусідам.

Нагадаємо, що показники передають лише газорозподільній компанії. Номер особового рахунку кожного споживача у газорозподільній компанії «Волиньгаз» складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.

Улюблені та зручні онлайн-сервіси для наших клієнтів:

1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login

2. Мобільний додаток 104.ua:

- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client
- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182

3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua

4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot

5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.

6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.

7. SMS на короткий номер 7104.

В оновленому мобільному додатку 104.ua та в чат-ботах 7104ua у Viber та Telegram можна прикріпити фото з показаннями лічильника для більш зручної передачі даних.

«Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ, передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника», - йдеться в повідомленні пресслужби АТ «Волиньгаз».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньгаз, показники лічильника
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартував обмін ламп: як це працює
Сьогодні, 13:11
Керівницю податкової служби Києва викрили на багатомільйонних оборудках. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника
Сьогодні, 12:41
Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення
Сьогодні, 12:40
На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
«Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз» «Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз»
29 грудень, 2022, 10:50
«Волиньгаз»: стартував період подачі показників лічильника газу «Волиньгаз»: стартував період подачі показників лічильника газу
01 грудень, 2022, 11:18
«Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника «Волиньгаз»: з 1 по 5 листопада потрібно передати показання лічильника
01 листопад, 2022, 09:10
«Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз «Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз
01 вересень, 2022, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині стартував обмін ламп: як це працює
Сьогодні, 13:11
 0
Керівницю податкової служби Києва викрили на багатомільйонних оборудках. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника
Сьогодні, 12:41
 0
Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8