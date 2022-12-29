Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника
Сьогодні, 12:41
Газорозподільна компанія «Волиньгаз» нагадує клієнтам про передачу показань лічильника газу своїх осель. Їх потрібно надіслати з 1 по 5 лютого відповідно до Кодексу газорозподільних мереж.
Вчасно передати показання – означає отримати рахунок відповідно до споживання газу.
Робити це треба щомісяця та головне вчасно, тоді споживач уникне визначення обсягів спожитого газу розрахунковим методом. За допомогою зручних онлайн-сервісів 104.ua подати показання можна з будь–якої точки світу. Допомогти своїм рідним, близьким чи сусідам.
Нагадаємо, що показники передають лише газорозподільній компанії. Номер особового рахунку кожного споживача у газорозподільній компанії «Волиньгаз» складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.
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6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
В оновленому мобільному додатку 104.ua та в чат-ботах 7104ua у Viber та Telegram можна прикріпити фото з показаннями лічильника для більш зручної передачі даних.
«Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ, передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника», - йдеться в повідомленні пресслужби АТ «Волиньгаз».
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Вчасно передати показання – означає отримати рахунок відповідно до споживання газу.
Робити це треба щомісяця та головне вчасно, тоді споживач уникне визначення обсягів спожитого газу розрахунковим методом. За допомогою зручних онлайн-сервісів 104.ua подати показання можна з будь–якої точки світу. Допомогти своїм рідним, близьким чи сусідам.
Нагадаємо, що показники передають лише газорозподільній компанії. Номер особового рахунку кожного споживача у газорозподільній компанії «Волиньгаз» складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.
Улюблені та зручні онлайн-сервіси для наших клієнтів:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login
2. Мобільний додаток 104.ua:
- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client
- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua
4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.
6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
В оновленому мобільному додатку 104.ua та в чат-ботах 7104ua у Viber та Telegram можна прикріпити фото з показаннями лічильника для більш зручної передачі даних.
«Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ, передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника», - йдеться в повідомленні пресслужби АТ «Волиньгаз».
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