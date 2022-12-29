Із 1 по 5 лютого потрібно передати показання газового лічильника





Вчасно передати показання – означає отримати рахунок відповідно до споживання газу.



Робити це треба щомісяця та головне вчасно, тоді споживач уникне визначення обсягів спожитого газу розрахунковим методом. За допомогою зручних онлайн-сервісів 104.ua подати показання можна з будь–якої точки світу. Допомогти своїм рідним, близьким чи сусідам.



Нагадаємо, що показники передають лише газорозподільній компанії. Номер особового рахунку кожного споживача у газорозподільній компанії «Волиньгаз» складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.



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В оновленому мобільному додатку 104.ua та в чат-ботах 7104ua у Viber та Telegram можна прикріпити фото з показаннями лічильника для більш зручної передачі даних.



«Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ, передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника», - йдеться в повідомленні пресслужби АТ «Волиньгаз».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Газорозподільна компанія «Волиньгаз» нагадує клієнтам про передачу показань лічильника газу своїх осель. Їх потрібно надіслати з 1 по 5 лютого відповідно до Кодексу газорозподільних мереж.Вчасно передати показання – означає отримати рахунок відповідно до споживання газу.Робити це треба щомісяця та головне вчасно, тоді споживач уникне визначення обсягів спожитого газу розрахунковим методом. За допомогою зручних онлайн-сервісів 104.ua подати показання можна з будь–якої точки світу. Допомогти своїм рідним, близьким чи сусідам.Нагадаємо, що показники передають лише газорозподільній компанії. Номер особового рахунку кожного споживача у газорозподільній компанії «Волиньгаз» складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, якщо ви вперше реєструєтеся на сервісах 104.Улюблені та зручні онлайн-сервіси для наших клієнтів:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login 2. Мобільний додаток 104.ua:- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id14495961823. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot 5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.7. SMS на короткий номер 7104.В оновленому мобільному додатку 104.ua та в чат-ботах 7104ua у Viber та Telegram можна прикріпити фото з показаннями лічильника для більш зручної передачі даних.«Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ, передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники газу. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника», - йдеться в повідомленні пресслужби АТ «Волиньгаз».

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