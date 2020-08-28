Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення

Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення
Вчора, близько 18-ї години, на вулиці Зв’язківців у Луцьку патрульні зупинили 36-річного водія, який в темну пору доби рухався з вимкненим ближнім світлом фар. Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що він не має права керування та ніколи не отримував посвідчення водія.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Крім того, у керманича були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд за допомогою приладу Drager на місці події, і алкотестер показав максимальний результат — понад 5 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 25 разів. Водій з результатом погодився.

На громадянина патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: водій, Луцьк, п'яний, посвідчення водія
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