Drager на максимум: у Луцьку зупинили п'яного як чіп водія, у якого ніколи не було посвідчення

Вчора, близько 18-ї години, на вулиці Зв’язківців у Луцьку патрульні зупинили 36-річного водія, який в темну пору доби рухався з вимкненим ближнім світлом фар. Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що він не має права керування та ніколи не отримував посвідчення водія.Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.Крім того, у керманича були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд за допомогою приладу Drager на місці події, і алкотестер показав максимальний результат — понад 5 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 25 разів. Водій з результатом погодився.На громадянина патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.