З 24 лютого на Волині збільшилась кількість онкохворих: як працює медцентр онкології в області





Про це розповів Юрій Малімон.



З початку повномасштабної війни на Волині збільшилася кількість виявлення онко на пізніх стадіях, – каже завідувач хірургічного відділення №2 Володимир Федорчук. Найчастіше виявляють злоякісні утворення шкіри, молочних залоз, рак легень та передміхурової залози.



Минулого року в онкоцентрі провели 4 528 оперативних втручань. Від злоякісних пухлин померли 1 472 хворих. "Війна – це завжди стрес. А він напряму пов'язаний з онкозахворюваністю. І, звичайно, люди, які напряму перебувають в постійному стресі, вони більш схильні до онкозахворюваності", – говорить Юрій Малімон.



Історії пацієнтів онкоцентру



58-мирічна Олена – з Маріуполя Донецької області. Наприкінці минулого року у жінки раптово погіршилося самопочуття. До Луцька через Європу добиралася шість днів. В онкоцентрі переселенку обстежили, нині готують до операції.



"Сюди я потрапила 21 січня. Мене повністю безоплатно обстежили. Надія у мене велика. Перспективи я бачу, тому що мене тут прийняли, як рідну", – говорить пацієнтка.



43-річна Галина – мама 15-ти дітей. Жінка в онкоцентрі понад тиждень. Після операції, каже, почувається набагато краще."Відчула болі, поїхала на обстеження і сюди направили робити операцію.Треба все-таки обстежуватися, якщо вчасно, то є і лікування", – говорить Галина.



62-річна Катерина — з Маневиччини. Сім років тому у неї видалили злоякісну пухлину в правій молочній залозі. Кілька днів тому жінку знову прооперували. Каже: коли вчасно лікуватись, то є результат.



Як працює онкоцентр в умовах воєнного стану та відключенні світла



Минулого року, попри воєнний стан, онкоцентр ні на день не припиняв свою роботу і надавав медичну допомогу усім, хто за нею звертався, — розповів в.о.директора Юрій Малімон. З перших днів війни у підвалі будівлі обладнали укриття з окремими вентиляцією та генератором, запасом води та необхідних ліків.



А ще – обладнали дві окремі лінії, аби убезпечити онкоцентр від відімкнень електроенергії, відкрили нове хіміотерапевтичне відділення на 50 ліжок та придбали новий мамограф.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торік в обласному медичному центрі онкології пролікували 9 758 пацієнтів, з яких 504 – переселенці з інших областей.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора медцентруЗ початку повномасштабної війни на Волині збільшилася кількість виявлення онко на пізніх стадіях, – каже завідувач хірургічного відділення №2Найчастіше виявляють злоякісні утворення шкіри, молочних залоз, рак легень та передміхурової залози.Минулого року в онкоцентрі провели 4 528 оперативних втручань. Від злоякісних пухлин померли 1 472 хворих. "Війна – це завжди стрес. А він напряму пов'язаний з онкозахворюваністю. І, звичайно, люди, які напряму перебувають в постійному стресі, вони більш схильні до онкозахворюваності", – говорить Юрій Малімон.58-мирічна– з Маріуполя Донецької області. Наприкінці минулого року у жінки раптово погіршилося самопочуття. До Луцька через Європу добиралася шість днів. В онкоцентрі переселенку обстежили, нині готують до операції."Сюди я потрапила 21 січня. Мене повністю безоплатно обстежили. Надія у мене велика. Перспективи я бачу, тому що мене тут прийняли, як рідну", – говорить пацієнтка.43-річна– мама 15-ти дітей. Жінка в онкоцентрі понад тиждень. Після операції, каже, почувається набагато краще."Відчула болі, поїхала на обстеження і сюди направили робити операцію.Треба все-таки обстежуватися, якщо вчасно, то є і лікування", – говорить Галина.62-річна— з Маневиччини. Сім років тому у неї видалили злоякісну пухлину в правій молочній залозі. Кілька днів тому жінку знову прооперували. Каже: коли вчасно лікуватись, то є результат.Минулого року, попри воєнний стан, онкоцентр ні на день не припиняв свою роботу і надавав медичну допомогу усім, хто за нею звертався, — розповів в.о.директора Юрій Малімон. З перших днів війни у підвалі будівлі обладнали укриття з окремими вентиляцією та генератором, запасом води та необхідних ліків.А ще – обладнали дві окремі лінії, аби убезпечити онкоцентр від відімкнень електроенергії, відкрили нове хіміотерапевтичне відділення на 50 ліжок та придбали новий мамограф.

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