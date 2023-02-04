Авіакатастрофа у Броварах: повідомили, коли розшифрують «чорну скриньку»





Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Сергій Йонушас, пише



«Ми розуміємо, що під час таких подій важлива інформація із «чорних скриньок». Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом із французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно через тиждень, максимум – два все ж таки буде розшифровано «чорну скриньку», і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією», – розповів Йонушас.



Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.



«Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів», – додав Йонушас.



Нагадаємо, що



Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Чорну скриньку» з вертольота, що впала у Броварах у січні, планують розшифрувати за тиждень – два.Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, пише Слово і Діло. «Ми розуміємо, що під час таких подій важлива інформація із «чорних скриньок». Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом із французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно через тиждень, максимум – два все ж таки буде розшифровано «чорну скриньку», і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією», – розповів Йонушас.Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних.«Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів», – додав Йонушас.Нагадаємо, що 18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС . На борту було керівництво МВС — міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович — у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули.Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

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