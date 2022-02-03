На Рівненщині знайшли дідуся з Луцька, який заблукав. ФОТО





Про це



Увагу патрульних привернув літній чоловік, який один сидів на зупинці. Він мав розгублений вигляд і був збентеженим. А поліцейським сказав, що заблукав і не пам’ятає, де проживає.



За наявними базами встановили особу громадянина. Виявилося, що він є безвісно відсутнім і проживає у Луцьку. 75-річний чоловік повідомив, що почуває себе добре і медичної допомоги не потребує.



Але оскільки чоловік не мав змоги дістатися додому самостійно, то поліцейські йому допомогли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 3 лютого, близько 23-ї години, на Рівненщині поліцейські знайшли 75-річного лучанина. Він заблукав і не пам’ятав, де проживає.Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.Увагу патрульних привернув літній чоловік, який один сидів на зупинці. Він мав розгублений вигляд і був збентеженим. А поліцейським сказав, що заблукав і не пам’ятає, де проживає.За наявними базами встановили особу громадянина. Виявилося, що він є безвісно відсутнім і проживає у Луцьку. 75-річний чоловік повідомив, що почуває себе добре і медичної допомоги не потребує.Але оскільки чоловік не мав змоги дістатися додому самостійно, то поліцейські йому допомогли.

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