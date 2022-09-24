У дворі волинянина знайшли боєприпаси часів минулої війни
Сьогодні, 15:05
У Володимирському районі піротехніки ДСНС ліквідували боєприпаси часів минулої війни.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Небезпечні знахідки виявили на присадибній ділянці у селі Бубнів Локачинської громади. З'ясувалося, що це 3 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів минулої війни.
Вчора, 3 лютого, піротехніки знищили снаряди на спеціальному майданчику.
Рятувальники нагадують громадянам, що при виявленні підозрілого залізяччя варто облишити спроби роздивитися його ближче чи намагатися перенести деінде. Відійдіть якнайдалі і повідомте про знахідку за номерами «101» або «102».
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Небезпечні знахідки виявили на присадибній ділянці у селі Бубнів Локачинської громади. З'ясувалося, що це 3 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів минулої війни.
Вчора, 3 лютого, піротехніки знищили снаряди на спеціальному майданчику.
Рятувальники нагадують громадянам, що при виявленні підозрілого залізяччя варто облишити спроби роздивитися його ближче чи намагатися перенести деінде. Відійдіть якнайдалі і повідомте про знахідку за номерами «101» або «102».
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