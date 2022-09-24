У дворі волинянина знайшли боєприпаси часів минулої війни

У дворі волинянина знайшли боєприпаси часів минулої війни
У Володимирському районі піротехніки ДСНС ліквідували боєприпаси часів минулої війни.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Небезпечні знахідки виявили на присадибній ділянці у селі Бубнів Локачинської громади. З'ясувалося, що це 3 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів минулої війни.

Вчора, 3 лютого, піротехніки знищили снаряди на спеціальному майданчику.

Рятувальники нагадують громадянам, що при виявленні підозрілого залізяччя варто облишити спроби роздивитися його ближче чи намагатися перенести деінде. Відійдіть якнайдалі і повідомте про знахідку за номерами «101» або «102».

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Теги: боєприпаси, ДСНС
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