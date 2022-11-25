Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених
Сьогодні, 13:40
Минулої доби російські окупанти 47 разів обстріляли Херсонську область. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь мирними містами та селами Херсонщини. Ворог використав різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети та танки», – йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди потрапили до житлового сектору та приватного підприємства.
«Протягом доби в Херсонській області через російські обстріли загинула 1 особа, поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканці області», – інформують в ОВА.
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Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь мирними містами та селами Херсонщини. Ворог використав різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети та танки», – йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди потрапили до житлового сектору та приватного підприємства.
«Протягом доби в Херсонській області через російські обстріли загинула 1 особа, поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканці області», – інформують в ОВА.
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