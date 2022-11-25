Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених





Про це



«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь мирними містами та селами Херсонщини. Ворог використав різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети та танки», – йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди потрапили до житлового сектору та приватного підприємства.



«Протягом доби в Херсонській області через російські обстріли загинула 1 особа, поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканці області», – інформують в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби російські окупанти 47 разів обстріляли Херсонську область. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.Про це повідомляє Херсонська ОВА.«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь мирними містами та селами Херсонщини. Ворог використав різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети та танки», – йдеться у повідомленні.За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди потрапили до житлового сектору та приватного підприємства.«Протягом доби в Херсонській області через російські обстріли загинула 1 особа, поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканці області», – інформують в ОВА.

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