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Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених

Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених
Минулої доби російські окупанти 47 разів обстріляли Херсонську область. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь мирними містами та селами Херсонщини. Ворог використав різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети та танки», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала 6 разів, снаряди потрапили до житлового сектору та приватного підприємства.

«Протягом доби в Херсонській області через російські обстріли загинула 1 особа, поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 мешканці області», – інформують в ОВА.

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Теги: Херсонщина, обстріли, росіяни
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