На Волині водій на смерть збив пішохода, який вибіг на дорогу

Сьогодні вранці, 4 лютого, 31-річний водій автомобіля «Volkswagen Sharan» на автодорозі у селі Дігтів Володимирської громади здійснив наїзд на пішохода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік, попередньо, раптово вибіг на проїжджу частину дороги у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди 41-річний житель Нововолинська загинув на місці події. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває досудове слідство, під час якого з’ясують детально причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.Звертаємося до учасників дорожнього руху: будьте уважні на дорозі, дотримуйтеся правил дорожнього руху, враховуйте погодні умови та пору доби.