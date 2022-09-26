Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
Під час чергового обміну полоненими вдалося повернути 116 українців – оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених – 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п’ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
«Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну, Кулика Євгенія Олеговича», – написав Єрмак.
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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених – 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п’ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
«Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну, Кулика Євгенія Олеговича», – написав Єрмак.
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