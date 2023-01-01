Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Сьогодні, 11:45
Люди, які постраждали через російську війну в Україні, мають можливість отримати продукти харчування.
Про це повідомляють в Мінсоцполітики.
У повідомленні відомства йдеться, що таку допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.
Як отримати безкоштовні продукти
Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:
- зареєструватися на платформі єДопомога;
- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;
- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.
Як стати благодійником
Для тих, хто хоче допомогти та оплатити продукти людині, що зашилила заявку на допомогу, треба:
- перейти за посиланням на платформу;
- обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);
- сплатити суму, яку ви обрали.
Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.
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Про це повідомляють в Мінсоцполітики.
У повідомленні відомства йдеться, що таку допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.
Як отримати безкоштовні продукти
Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:
- зареєструватися на платформі єДопомога;
- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;
- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.
Як стати благодійником
Для тих, хто хоче допомогти та оплатити продукти людині, що зашилила заявку на допомогу, треба:
- перейти за посиланням на платформу;
- обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);
- сплатити суму, яку ви обрали.
Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.
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