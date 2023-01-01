Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті

Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Люди, які постраждали через російську війну в Україні, мають можливість отримати продукти харчування.

Про це повідомляють в Мінсоцполітики.

У повідомленні відомства йдеться, що таку допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.

Як отримати безкоштовні продукти

Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:

- зареєструватися на платформі єДопомога;
- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;
- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.

Як стати благодійником

Для тих, хто хоче допомогти та оплатити продукти людині, що зашилила заявку на допомогу, треба:

- перейти за посиланням на платформу;
- обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);
- сплатити суму, яку ви обрали.

Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: безкоштовні продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
На Волині водій на смерть збив пішохода, який вибіг на дорогу
Сьогодні, 12:24
Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Сьогодні, 11:45
Чому у січні було аномально тепло
Сьогодні, 10:55
Вночі на Волині трапилося 3 пожежі
Сьогодні, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині водій на смерть збив пішохода, який вибіг на дорогу
Сьогодні, 12:24
 0
Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Сьогодні, 11:45
 0
Чому у січні було аномально тепло
Сьогодні, 10:55
 0
Вночі на Волині трапилося 3 пожежі
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8