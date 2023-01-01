Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті





Про це повідомляють в



У повідомленні відомства йдеться, що таку допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.



Як отримати безкоштовні продукти



Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:



- зареєструватися на

- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;

- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.



Як стати благодійником



Для тих, хто хоче допомогти та оплатити продукти людині, що зашилила заявку на допомогу, треба:



- перейти за

- обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);

- сплатити суму, яку ви обрали.



Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Люди, які постраждали через російську війну в Україні, мають можливість отримати продукти харчування.Про це повідомляють в Мінсоцполітики У повідомленні відомства йдеться, що таку допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.Для того, щоб отримати продукти треба зробити всього лише кілька простих кроків:- зареєструватися на платформі єДопомога;- залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;- коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону). Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.Для тих, хто хоче допомогти та оплатити продукти людині, що зашилила заявку на допомогу, треба:- перейти за посиланням на платформу;- обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);- сплатити суму, яку ви обрали.Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.

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