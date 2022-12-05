Вночі на Волині трапилося 3 пожежі





Про це



Горів житловий будинок в селищі Олика Луцького району, легковий автомобіль у Ковелі й господарська споруда у Володимирському районі.



Усі пожежі ліквідовані, потерпілих і жертв немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині минулої ночі, 4 лютого, рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Горів житловий будинок в селищі Олика Луцького району, легковий автомобіль у Ковелі й господарська споруда у Володимирському районі.Усі пожежі ліквідовані, потерпілих і жертв немає.

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