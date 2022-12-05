Вночі на Волині трапилося 3 пожежі
Сьогодні, 10:14
На Волині минулої ночі, 4 лютого, рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Горів житловий будинок в селищі Олика Луцького району, легковий автомобіль у Ковелі й господарська споруда у Володимирському районі.
Усі пожежі ліквідовані, потерпілих і жертв немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Горів житловий будинок в селищі Олика Луцького району, легковий автомобіль у Ковелі й господарська споруда у Володимирському районі.
Усі пожежі ліквідовані, потерпілих і жертв немає.
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