Чому у січні було аномально тепло





Про це поінформувала синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу, – пише



«У січні було дві потужні хвилі тепла – у перших числах місяця та 18-21 січня. Їх спричинило тепле повітря з Африканського континенту, що безперешкодно надійшло до нашої країни. Воно дещо трансформувалося, проходячи Середземне та Чорне море, але однаково принесло з собою доволі високі значення температури як для січня. Також посприяв теплому січню антициклон, що вже був на території України. Заразом був безсніжний період – енергія не витрачалася на сніготанення», – сказала вона.



Експертка підкреслила, що на багатьох метеостанціях були побиті рекордні показники максимальних значень денної середньодобової температури, зокрема на 115 метеостанціях України зафіксували рекордні значення температур за всю історію метеорологічних спостережень, що налічує близько 140 років.



Птуха підкреслила, що тепла погода мала негативні наслідки для рослин, оскільки у тих зарано розпочинаються вегетативний період. Заразом позитивним моментом стало зменшення навантаження на енергетичну систему України.



З її слів, Укргідрометцентр підтримує зв’язок із енергетиками та долучається до регулювання енергосистеми.



«Енергетикам відправляються прогнози середньодобових температур – очікувані та практичні, щоб вони могли ефективно планувати потужність нашої енергосистеми», – сказала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тепле повітря з Африки, антициклон та відсутність снігу зумовили фіксацію в Україні аномально теплого січня за 140 років метеоспостережень.Про це поінформувала синоптик Українського гідрометеорологічного центрупід час брифінгу, – пише Укрінформ «У січні було дві потужні хвилі тепла – у перших числах місяця та 18-21 січня. Їх спричинило тепле повітря з Африканського континенту, що безперешкодно надійшло до нашої країни. Воно дещо трансформувалося, проходячи Середземне та Чорне море, але однаково принесло з собою доволі високі значення температури як для січня. Також посприяв теплому січню антициклон, що вже був на території України. Заразом був безсніжний період – енергія не витрачалася на сніготанення», – сказала вона.Експертка підкреслила, що на багатьох метеостанціях були побиті рекордні показники максимальних значень денної середньодобової температури, зокрема на 115 метеостанціях України зафіксували рекордні значення температур за всю історію метеорологічних спостережень, що налічує близько 140 років.Птуха підкреслила, що тепла погода мала негативні наслідки для рослин, оскільки у тих зарано розпочинаються вегетативний період. Заразом позитивним моментом стало зменшення навантаження на енергетичну систему України.З її слів, Укргідрометцентр підтримує зв’язок із енергетиками та долучається до регулювання енергосистеми.«Енергетикам відправляються прогнози середньодобових температур – очікувані та практичні, щоб вони могли ефективно планувати потужність нашої енергосистеми», – сказала синоптик.

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