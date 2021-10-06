СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО

СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО
Служба безпеки України викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний».

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.
Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Адміністрація морських портів України, розкрадання коштів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених
Сьогодні, 13:40
Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
На Волині водій на смерть збив пішохода, який вибіг на дорогу
Сьогодні, 12:24
Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО Посадовці Міноборони розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових. ФОТО
03 лютий, 17:00
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
27 січень, 15:55
Під час ремонту дороги на Волині працівник білоруського підприємства привласнив понад півтора мільйона Під час ремонту дороги на Волині працівник білоруського підприємства привласнив понад півтора мільйона
06 жовтень, 2021, 20:43
В Україні підприємці вкрали 12 мільйонів гривень, виділених на реабілітацію бійців АТО В Україні підприємці вкрали 12 мільйонів гривень, виділених на реабілітацію бійців АТО
01 липень, 2016, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Херсонщина знову потрапила під обстріл росіян є загиблий та троє поранених
Сьогодні, 13:40
 0
Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині водій на смерть збив пішохода, який вибіг на дорогу
Сьогодні, 12:24
 0
Українці можуть отримати безкоштовні продукти в супермаркеті
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8