СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Служба безпеки України викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний».
При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.
Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.
Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний».
При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.
Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.
Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.
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