Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО

Сергію Веремію присвоїли чергове військове звання “головний сержант” (посмертно).



Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Сергій Веремій приєднався до прикордонників у березні минулого року. Спершу проходив службу на Буковині, а з осені виконував бойові завдання на східному напрямку. Там, на початку цього року й обірвалося життя військовослужбовця. Під час одного з ворожих обстрілів прикордонник



Поховали Героя на рідній Волині. Без батька залишилося троє дітей.



Погони загиблого прикордонника його дружині вручили офіцери Волинського прикордонного загону.



Герої не вмирають! Вічна пам’ять!



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