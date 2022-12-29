Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО

Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО
Наказом голови Держприкордонслужби України за героїзм і мужність проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України старшому сержанту з Волині Сергію Веремію присвоїли чергове військове звання “головний сержант” (посмертно).

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Сергій Веремій приєднався до прикордонників у березні минулого року. Спершу проходив службу на Буковині, а з осені виконував бойові завдання на східному напрямку. Там, на початку цього року й обірвалося життя військовослужбовця. Під час одного з ворожих обстрілів прикордонник отримав смертельне поранення.

Поховали Героя на рідній Волині. Без батька залишилося троє дітей.

Погони загиблого прикордонника його дружині вручили офіцери Волинського прикордонного загону.

Герої не вмирають! Вічна пам’ять!
Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО
Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО
Загиблому прикордоннику з Волині присвоїли військове звання посмертно. ФОТО

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Теги: Веремій, прикордонник, посмертно звання, Волинь
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