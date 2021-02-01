Екологи назвали збитки, завдані РФ навколишньому середовищу Волині

Екологи назвали збитки, завдані РФ навколишньому середовищу Волині
Загальна сума розрахованих збитків в екології Волині за 2022 рік становить понад 270 мільйонів гривень, не враховуючи наслідки терористичних дій РФ.

Про це повідомила Держекоінспеція у Волинській області.

Сума розрахованих збитків завданих російською агресією навколишньому середовищу Волині за минулий рік становить 257 мільйонів гривень.

"Держекоінспекція Волині продовжує виконувати свої функціональні обов’язки. Незважаючи на складну ситуацію, що склалася в країні ми повинні пам’ятати, що охорона навколишнього природного середовища є запорукою відновлення України у післявоєнний час", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Держекоінспекція, навколишнє середовище, збитки, РФ, Волинь
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