Екологи назвали збитки, завдані РФ навколишньому середовищу Волині





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Сума розрахованих збитків завданих російською агресією навколишньому середовищу Волині за минулий рік становить 257 мільйонів гривень.



"Держекоінспекція Волині продовжує виконувати свої функціональні обов’язки. Незважаючи на складну ситуацію, що склалася в країні ми повинні пам’ятати, що охорона навколишнього природного середовища є запорукою відновлення України у післявоєнний час", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальна сума розрахованих збитків в екології Волині за 2022 рік становить понад 270 мільйонів гривень, не враховуючи наслідки терористичних дій РФ.Про це повідомила Держекоінспеція у Волинській області.Сума розрахованих збитків завданих російською агресією навколишньому середовищу Волині за минулий рік становить 257 мільйонів гривень."Держекоінспекція Волині продовжує виконувати свої функціональні обов’язки. Незважаючи на складну ситуацію, що склалася в країні ми повинні пам’ятати, що охорона навколишнього природного середовища є запорукою відновлення України у післявоєнний час", - йдеться у повідомленні.

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