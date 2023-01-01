В РНБО заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники

Володимира Путіна про



Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише



За його словами, заява про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.



«Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники», — резюмував Данілов.



Ще влітку Путін заявив, що Росія в найближчі місяці передасть Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», які зокрема можуть мати ядерні боєголовки. Також Путін пообіцяв модернізувати білоруські літаки Су-25, щоб ті теж могли містити ядерні ракети.



У грудні 2022 року на переговорах у Мінську Путін та Лукашенко домовилися про подальшу військову співпрацю. Лукашенко заявив, що Росія передала Білорусі комплекс С-400, «Іскандер» та літаки зі «специфічними» боєприпасами. За його словами, ракетні комплекси від Росії вже поставили на бойове чергування.



25 березня цього року російські ЗМІ процитували заяву Путіна про те, що Росія вже передала Білорусі комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї, а 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заява президента Російської Федераціїпро розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі — це крок до внутрішньої дестабілізації країни.Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише Громадське За його словами, заява про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.«Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники», — резюмував Данілов.Ще влітку Путін заявив, що Росія в найближчі місяці передасть Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», які зокрема можуть мати ядерні боєголовки. Також Путін пообіцяв модернізувати білоруські літаки Су-25, щоб ті теж могли містити ядерні ракети.У грудні 2022 року на переговорах у Мінську Путін та Лукашенко домовилися про подальшу військову співпрацю. Лукашенко заявив, що Росія передала Білорусі комплекс С-400, «Іскандер» та літаки зі «специфічними» боєприпасами. За його словами, ракетні комплекси від Росії вже поставили на бойове чергування.25 березня цього року російські ЗМІ процитували заяву Путіна про те, що Росія вже передала Білорусі комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї, а 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію