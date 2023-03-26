ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають – Череватий
Сьогодні, 16:02
Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише LB.ua.
Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна.
"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.
За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів.
За даними британської розвідки, російський штурм Бахмута практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр своїх зусиль у Авдіївку.
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Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише LB.ua.
Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна.
"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.
За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів.
За даними британської розвідки, російський штурм Бахмута практично зупинився. Окупанти змістили оперативний центр своїх зусиль у Авдіївку.
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