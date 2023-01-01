Литва вимагатиме нових санкцій за розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі





Про це йдеться у заяві МЗС Литви, пише



"Ми уважно стежимо за ситуацією навколо заяви президента Росії щодо планів Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі та розцінюємо це як чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту", — йдеться в заяві.



У Вільнюсі наголосили, що це "відчайдушні кроки" Путіна та Лукашенка, щоб створити ще одну хвилю напруги та дестабілізації в Європі.



"Ці дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і в конфронтацію з демократичним світом. Додатковим фактором ризику для Балтійського регіону є Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує, допомагає російській агресії та все тісніше інтегрується у військові плани Росії", — йдеться у документі.



Литва також планує обговорити зі партнерами НАТО варіанти відповіді на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів.



"Як один із заходів у відповідь, Литва закликатиме до введення нових санкцій", – йдеться у заяві.



Що відомо про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Президент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.



Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.



Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.



Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.



"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО", — заявив виконувач обов'язків директора ICAN Даніель Хегста.



За його словами, допоки країни продовжують розглядати ядерну зброю як щось інше, ніж глобальну проблему, це допомагає Путіну уникнути покарання за подібну поведінку.



Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.



Україна завила, що вимагає скликати Раду безпеки ООН у зв’язку з наміром Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.



Якщо Росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва має намір домагатися запровадження нових санкцій проти Москви та Мінська через їхні плани розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі Про це йдеться у заяві МЗС Литви, пише Суспільне "Ми уважно стежимо за ситуацією навколо заяви президента Росії щодо планів Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі та розцінюємо це як чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту", — йдеться в заяві.У Вільнюсі наголосили, що це "відчайдушні кроки" Путіна та Лукашенка, щоб створити ще одну хвилю напруги та дестабілізації в Європі."Ці дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і в конфронтацію з демократичним світом. Додатковим фактором ризику для Балтійського регіону є Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує, допомагає російській агресії та все тісніше інтегрується у військові плани Росії", — йдеться у документі.Литва також планує обговорити зі партнерами НАТО варіанти відповіді на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів."Як один із заходів у відповідь, Литва закликатиме до введення нових санкцій", – йдеться у заяві.Що відомо про розміщення ядерної зброї в БілорусіПрезидент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі."Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО", — заявив виконувач обов'язків директора ICAN Даніель Хегста.За його словами, допоки країни продовжують розглядати ядерну зброю як щось інше, ніж глобальну проблему, це допомагає Путіну уникнути покарання за подібну поведінку.Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.Україна завила, що вимагає скликати Раду безпеки ООН у зв’язку з наміром Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.Якщо Росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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