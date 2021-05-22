У Луцьку помер колишній директор Палацу учнівської молоді Іван Тильчик

Тильчик Іван Адамович.



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"Людина талановита і віддана своїй роботі. Його прониклива мудрість завжди надихала колектив на досягнення нових висот, а впевнене керівництво надавало відчуття комфорту, безпеки та разом з тим відповідальності і затребуваності, коли ми перебували в його присутності", - кажуть про нього у закладі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Тильчика.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 березня, відійшов у вічність колишній директор Палацу учнівської молодіПро це повідомили на сторінці ПУМ."Людина талановита і віддана своїй роботі. Його прониклива мудрість завжди надихала колектив на досягнення нових висот, а впевнене керівництво надавало відчуття комфорту, безпеки та разом з тим відповідальності і затребуваності, коли ми перебували в його присутності", - кажуть про нього у закладі.

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