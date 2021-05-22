У Луцьку помер колишній директор Палацу учнівської молоді Іван Тильчик
Сьогодні, 12:25
Сьогодні, 27 березня, відійшов у вічність колишній директор Палацу учнівської молоді Тильчик Іван Адамович.
Про це повідомили на сторінці ПУМ.
"Людина талановита і віддана своїй роботі. Його прониклива мудрість завжди надихала колектив на досягнення нових висот, а впевнене керівництво надавало відчуття комфорту, безпеки та разом з тим відповідальності і затребуваності, коли ми перебували в його присутності", - кажуть про нього у закладі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Тильчика.
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Про це повідомили на сторінці ПУМ.
"Людина талановита і віддана своїй роботі. Його прониклива мудрість завжди надихала колектив на досягнення нових висот, а впевнене керівництво надавало відчуття комфорту, безпеки та разом з тим відповідальності і затребуваності, коли ми перебували в його присутності", - кажуть про нього у закладі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Тильчика.
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