До України повертається похолодання
Сьогодні, 11:00
28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.
За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.
Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.
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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.
За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.
Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.
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