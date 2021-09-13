До України повертається похолодання





Про це Наталка Діденко.



У вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.



За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.



Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.Про це повідомила синоптикиняУ вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.

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