До України повертається похолодання

До України повертається похолодання
28-29 березня у більшості областей України очікується суттєве похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок, 28 березня, і в середу, 29 березня, у більшості областей суттєво знизиться температура повітря. А у західних областях це зниження відбудеться вже у понеділок, 27 березня.

За прогнозом Діденко, майже на всій території України денна температура повітря опуститься до +2…+5 градусів Цельсія вдень, а вночі очікуються морози.

Синоптик прогнозує активний циклон, який принесе із собою сильний вітер та сильні опади.Йтиме дощ, який може перейти в опади у вигляді снігу, в деяких регіонах буде зафіксовано налипання мокрого снігу.

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Теги: похолодання, Діденко, синоптик
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