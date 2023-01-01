Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Богданом Буськом

Богданом Буськом.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.







Матрос Бусько Богдан Богданович загинув 21.02.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 28 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.



Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 28 березня, у Луцьку відбудеться прощання із захисникомПро це повідомили у Луцькій міській раді. Лучанин Бусько Богдан Богданович народився 13 серпня 1984 року. Був призваний на військову службу по мобілізації 21.08.2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти батальйону морської піхоти.Матрос Бусько Богдан Богданович загинув 21.02.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 28 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію