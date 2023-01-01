У Луцьку попрощалися із Героєм Денисом Костюком, який загинув на Донбасі. ФОТО

Денисом Костюком, котрий віддав життя у війні з Росією. Відспівували Героя сьогодні, 27 березня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка.



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Аби вшанувати його пам'ять, люди принесли до храму вінки та живі квіти. Чин похорону Героя тривав понад годину. Згодом усі присутні під тривожний бій дзвонів рушили процесією до сільського кладовища.



Дорогою до останнього спочинку солдата, люди схиляли коліна, а приватні автівки зупинялися. На мить припинився й дощ, котрий моросив від самого ранку, ніби даючи односельчанам попрощатися із полеглим у війні патріотом.



Щирі співчуття рідним і близьким Дениса Костюка! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалася ще з одним військовослужбовцем, котрий віддав життя у війні з Росією. Відспівували Героя сьогодні, 27 березня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка.Про це повідомляє Луцькрада. Денис загинув 22 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Аби вшанувати його пам'ять, люди принесли до храму вінки та живі квіти. Чин похорону Героя тривав понад годину. Згодом усі присутні під тривожний бій дзвонів рушили процесією до сільського кладовища.Дорогою до останнього спочинку солдата, люди схиляли коліна, а приватні автівки зупинялися. На мить припинився й дощ, котрий моросив від самого ранку, ніби даючи односельчанам попрощатися із полеглим у війні патріотом.

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