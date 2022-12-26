У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:00
У с. Зимне Володимирського району рятувальники підняли з колодязя тіло чоловіка.
Про це повідомляє Волинь-Нова.
Вчора, 26 березня, о 17 годині 22 хвилин, спеціальні служби отримали повідомлення про те, що в колодязі, глибина якого сягає 6 метрів, знаходиться тіло чоловіка без ознак життя.
На місці події рятувальники 7 ДПРЧ (2) ГУНП України у Волинській області підняли загиблого з місця трагедії.
За попередньою інформацією, чоловік – місцевий 74-річний житель.
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Про це повідомляє Волинь-Нова.
Вчора, 26 березня, о 17 годині 22 хвилин, спеціальні служби отримали повідомлення про те, що в колодязі, глибина якого сягає 6 метрів, знаходиться тіло чоловіка без ознак життя.
На місці події рятувальники 7 ДПРЧ (2) ГУНП України у Волинській області підняли загиблого з місця трагедії.
За попередньою інформацією, чоловік – місцевий 74-річний житель.
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