У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка

У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка
У с. Зимне Володимирського району рятувальники підняли з колодязя тіло чоловіка.
Про це повідомляє Волинь-Нова.

Вчора, 26 березня, о 17 годині 22 хвилин, спеціальні служби отримали повідомлення про те, що в колодязі, глибина якого сягає 6 метрів, знаходиться тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події рятувальники 7 ДПРЧ (2) ГУНП України у Волинській області підняли загиблого з місця трагедії.

За попередньою інформацією, чоловік – місцевий 74-річний житель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зимне, колодязь, Волинь, тіло чоловіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:00
Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
Сьогодні, 16:46
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 16:31
Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
Сьогодні, 16:15
Загиблому воїну з Волині Володимиру Шахну просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
На Донеччині загинув 21-річний волинянин Роман Олійник На Донеччині загинув 21-річний волинянин Роман Олійник
26 грудень, 2022, 19:25
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
14 грудень, 2022, 21:35
СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині
14 грудень, 2022, 09:55
У полі на Волині знайшли тіло чоловіка У полі на Волині знайшли тіло чоловіка
24 серпень, 2022, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що таке вітамін D і навіщо його приймати дорослим*
Сьогодні, 17:03
 0
У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:00
 0
Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
Сьогодні, 16:46
 0
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 16:31
 0
Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8