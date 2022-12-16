Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні





Про це



Бригада Турійського відділення ЕМД, с.Купичів, яка прибула на виклик, прийняла рішення про про транспортування вагітної до обласного перинатального центру КП "Волинське обласнe територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства".



Проте жінка почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги, народилась дівчинка.



Після пологів автомобіль продовжив рух до обласного перинатального центру. Пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 березня вночі до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися передчасні пологи на 33 тижні.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада Турійського відділення ЕМД, с.Купичів, яка прибула на виклик, прийняла рішення про про транспортування вагітної до обласного перинатального центру КП "Волинське обласнe територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства".Проте жінка почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги, народилась дівчинка.Після пологів автомобіль продовжив рух до обласного перинатального центру. Пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.

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