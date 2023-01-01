Загиблому воїну з Волині Володимиру Шахну просять присвоїти звання Героя України

Загиблому воїну з Волині Володимиру Шахну просять присвоїти звання Героя України
Загиблому військовому з села Брониця Камінь-Каширської громади Володимиру Шахну просять просвоїти звання Героя України посмертно.

Петицію 23 березня зареєструвала донька загиблого воїна Тетяна Шахно.

«Шановний Пане Президенте. Я, Шахно Тетяна Володимирівна, донька загиблого 115 Окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопутних військ Збройних Сил України Шахно Володимира Романовича, головного сержанту 1 взводу 2 роти 3 механізованого батальйону в/ч А4053. Прошу присвоїти почесне звання «Героя України» (посмертно)», - йдеться у тексті петиції.

Підписати петицію про присвоєння Володимиру Шахну звання «Герой України» можна за посиланням.

Нагадаємо, військовослужбовець Шахно Володимир Романович 1979 року народження загинув у тяжкому бою на Донеччині.

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Теги: Шахно, присвоїти звання Героя, петиція
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