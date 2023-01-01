Загиблому воїну з Волині Володимиру Шахну просять присвоїти звання Героя України

Володимиру Шахну просять просвоїти звання Героя України посмертно.



Петицію 23 березня Тетяна Шахно.



«Шановний Пане Президенте. Я, Шахно Тетяна Володимирівна, донька загиблого 115 Окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопутних військ Збройних Сил України Шахно Володимира Романовича, головного сержанту 1 взводу 2 роти 3 механізованого батальйону в/ч А4053. Прошу присвоїти почесне звання «Героя України» (посмертно)», - йдеться у тексті петиції.



Підписати петицію про присвоєння Володимиру Шахну звання «Герой України» можна за



Нагадаємо, військовослужбовець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблому військовому з села Брониця Камінь-Каширської громадипросять просвоїти звання Героя України посмертно.Петицію 23 березня зареєструвала донька загиблого воїна«Шановний Пане Президенте. Я, Шахно Тетяна Володимирівна, донька загиблого 115 Окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопутних військ Збройних Сил України Шахно Володимира Романовича, головного сержанту 1 взводу 2 роти 3 механізованого батальйону в/ч А4053. Прошу присвоїти почесне звання «Героя України» (посмертно)», - йдеться у тексті петиції.Підписати петицію про присвоєння Володимиру Шахну звання «Герой України» можна за посиланням Нагадаємо, військовослужбовець Шахно Володимир Романович 1979 року народження загинув у тяжкому бою на Донеччині.

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