Drager показав максимум: у Луцьку затримали п'яного 23-річного водія Chevrolet Camaro

Drager показав максимум: у Луцьку затримали п'яного 23-річного водія Chevrolet Camaro
Вчора, 26 березня, патрульні отримали орієнтування на автомобіль марки Chevrolet Camaro, яким ймовірно керує чоловік у стані сп’яніння. Невдовзі інспектори виявили транспортний засіб, за кермом, якого дійсно перебував громадянин у нетверезому стані.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Він розповів, що разом зі знайомим вживав алкогольні напої в одному із закладів харчування й не має посвідчення водія відповідної категорії на право керування.

Також на пасажирському сидінні перебував ще один громадянин, який виявився власником транспортного засобу та передав керування автомобілем керманичу у стані сп’яніння.

Охоронці правопорядку запропонували пройти водію огляд на місці. Drager показав понад 5 проміле. Це у 25 разів перевищує допустиму законом норму.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у нетверезому стані) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), а на власника автомобіля за ч. 1 ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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Теги: Луцьк, водій, п'яний
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