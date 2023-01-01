На Волині у двох районах прогнозують підтоплення угідь





Про це інформує ДСНС Волині.



Як зазначається, очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0, 3 м над рiвнями на 08 год.



27 березня можливий вихід води на заплави річок та подальше їхнє затоплення.



На рiчках Прип’ять (пост Рiчиця) та Стохiд (пост Любешiв) можливе повторне досягнення вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi (I рiвень небезпеки – жовтий).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 28-31 березня у зв’язку з опадами на рiчках басейну Прип’ятi прогнозують затоплення угiдь та споруд у двох районах.Про це інформує ДСНС Волині.Як зазначається, очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0, 3 м над рiвнями на 08 год.27 березня можливий вихід води на заплави річок та подальше їхнє затоплення.На рiчках Прип’ять (пост Рiчиця) та Стохiд (пост Любешiв) можливе повторне досягнення вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi (I рiвень небезпеки – жовтий).

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