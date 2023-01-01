Якщо Білорусь отримає ядерну зброю, в Україні можуть посилити мобілізацію, – Арахамія

Якщо Білорусь отримає ядерну зброю, в Україні можуть посилити мобілізацію, – Арахамія
Мобілізацію в Україні можуть посилити, якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю. Проте наразі в Україні не ставляться серйозно до погроз російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі Sky News.

"Ми не віримо, що може статися, але ніхто не знає. Ми протягом цього року дізналися, що ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вдертися, і масштаб, з яким вони це зробили", - заявив нардеп.

Він зазначив, що Україна повинна бути готова до того, що Росія може передати ядерну зброю Білорусі. За словами Арахамії, такі дії РФ можуть призвести до відкриття другого фронту. У такому випадку в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію.

"Це може означати про залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для нас ця територія і рельєф схожі на болота. Тому буде важко напасти", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому в Європі та США розкритикували наміри Путіна, а секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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