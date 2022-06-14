У Луцьку фінські інструктори навчають нацгвардійців, прикордонників та курсантів. ФОТО





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Навчатимуть військовослужбовців та курсантів вісім фінських інструкторів, серед яких офіцери запасу, старшини та фінський легіонер. Сьогодні ж під час виїзного навчання бійці опановували індивідуальний (одиночний) рух, командний рух (переміщення у складі груп) та основні наступальні і оборонні дії.



Полковник фінської армії у відставці Ерік Леппяярві розповів, що військовослужбовців впродовж двох тижнів навчатимуть керувати підрозділом. Тобто вони вчитимуться аналізувати ситуацію на полі бою з точки зору командира та віддавати чіткі та зрозумілі накази своїм підопічним, відповідно до тієї чи іншої обстановки.



Голова організації «Вовки світла» Гінтаутас Маурікас – колишній литовський військовий, який віддав службі 24 роки. Вже понад рік він працює на Волині. Литовець може бути інструктором, але наразі здебільшого виконує адміністративні функції – шукає інструкторів, які можуть приїхати до України, а також займається гуманітарною та військовою допомогою для українських військових. З його слів, раніше інструктори вже проводили навчання на Волині. Зокрема відбувалися заняття з медицини, інженерії, вони вчили військових володіти зброєю, правильним рухам та переміщенням під час бою. Цей же курс відрізняється тим, що тут військових навчають управляти підрозділом.



«Учора вони навчалися теорії, як командувати підрозділом, тобто бути командиром. Сьогодні ж вони отримують базові знання щодо того, як працювати синхронно. А згодом кожен з них спробує себе у ролі командира під час відпрацювань різних тактичних ситуацій. Теж саме вони будуть робити вже під час навчання на симуляторі, який відтворюватиме для них різні тактичні дії як свого, так і ворожого підрозділу», – розповідає Гінтаутас Маурікас.



Оскільки більшу половину своєї служби литовець провів у навчальному центрі сухопутних військ, він відзначив дуже високий рівень фінських інструкторів. Гінтаутас Маурікас каже, що деякі речі під час підготовки збігаються з українською методикою підготовки, однак те, що відрізняється, українці дуже швидко підхоплюють. Інструктори навіть кажуть, що терміни підготовки іноді доводиться скорочувати, адже українці дуже швидко навчаються та роблять аналіз своїх помилок.



З перших днів повномасштабної війни ЛНТУ допомагає військовим у різних напрямах, тому в університеті також вирішили долучитися і до навчань, надавши навчальну базу військової кафедри та долучивши до підготовки своїх курсантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж двох тижнів в Луцькому національному технічному університеті відбуватиметься підготовка нацгвардійців, прикордонників та курсантів військової кафедри ЛНТУ за курсом командира бойової групи – військовослужбовці отримають навики командування підрозділом під час бойових дій.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Навчатимуть військовослужбовців та курсантів вісім фінських інструкторів, серед яких офіцери запасу, старшини та фінський легіонер. Сьогодні ж під час виїзного навчання бійці опановували індивідуальний (одиночний) рух, командний рух (переміщення у складі груп) та основні наступальні і оборонні дії.Полковник фінської армії у відставцірозповів, що військовослужбовців впродовж двох тижнів навчатимуть керувати підрозділом. Тобто вони вчитимуться аналізувати ситуацію на полі бою з точки зору командира та віддавати чіткі та зрозумілі накази своїм підопічним, відповідно до тієї чи іншої обстановки.Голова організації «Вовки світла»– колишній литовський військовий, який віддав службі 24 роки. Вже понад рік він працює на Волині. Литовець може бути інструктором, але наразі здебільшого виконує адміністративні функції – шукає інструкторів, які можуть приїхати до України, а також займається гуманітарною та військовою допомогою для українських військових. З його слів, раніше інструктори вже проводили навчання на Волині. Зокрема відбувалися заняття з медицини, інженерії, вони вчили військових володіти зброєю, правильним рухам та переміщенням під час бою. Цей же курс відрізняється тим, що тут військових навчають управляти підрозділом.«Учора вони навчалися теорії, як командувати підрозділом, тобто бути командиром. Сьогодні ж вони отримують базові знання щодо того, як працювати синхронно. А згодом кожен з них спробує себе у ролі командира під час відпрацювань різних тактичних ситуацій. Теж саме вони будуть робити вже під час навчання на симуляторі, який відтворюватиме для них різні тактичні дії як свого, так і ворожого підрозділу», – розповідає Гінтаутас Маурікас.Оскільки більшу половину своєї служби литовець провів у навчальному центрі сухопутних військ, він відзначив дуже високий рівень фінських інструкторів. Гінтаутас Маурікас каже, що деякі речі під час підготовки збігаються з українською методикою підготовки, однак те, що відрізняється, українці дуже швидко підхоплюють. Інструктори навіть кажуть, що терміни підготовки іноді доводиться скорочувати, адже українці дуже швидко навчаються та роблять аналіз своїх помилок.З перших днів повномасштабної війни ЛНТУ допомагає військовим у різних напрямах, тому в університеті також вирішили долучитися і до навчань, надавши навчальну базу військової кафедри та долучивши до підготовки своїх курсантів.

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